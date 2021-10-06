В России запустят четыре спутника, чтобы следить за Арктикой

Три спутника будут контролировать ледяные покровы, один – метеорологическую обстановку в Арктике до 2025 года. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова вице-премьера РФ Юрия Трутнева.
– В рамках космической программы России до 2025 года будет запущено три радиолокационных спутника для осуществления контроля за ледовой обстановкой, один спутник для метеорологического мониторинга, четыре космических аппарата для обеспечения пользователей в Арктической зоне спутниковой связью и сетью интернет, – уточнил Трутнев во время своего выступления в Совете Федерации.
В своей презентации Трутнев заявил, что спутник для метеорологического мониторинга "Арктика-М" планируется вывести на орбиту в 2023 году, принято решение о выделении шести миллиардов рублей.
Для радиолокации льда, согласно презентации, планируется вывести на среднюю орбиту в 2022–2023 годах два спутника "Кондор-ФКА" и один спутник "Обзор-Р" в 2022 году.
Отмечается, что четыре спутника "Экспресс-РВ" для установления связи и интернета будут выведены на орбиту в 2024 году.
– Спутник, который ориентирован на метеорологический мониторинг, уже начал выполнять свои задачи, – добавил он.