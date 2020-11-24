В России запустили приложение, которое сообщит о возможном контакте с заболевшим COVID-19

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kaspersky.ru

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lifehacker.ru

Программа будет оповещать пользователей о том, что они находились в контакте с заболевшим коронавирусом.Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций выпустило мобильное приложение «Госуслуги. COVID трекер». С его помощью люди смогут анонимно поделиться, что заболели COVID-19. В свою очередь другие (кто был с ними в контакте), получат уведомление о риске заражения.Функционирует новинка на базе технологии, разработанной Apple и Google. Смартфон с помощью Bluetooth запоминает устройства людей поблизости, обмениваясь с ними специальными ключами. Если кто-то болен и имеет положительный тест, он сообщает об этом в приложении, предоставляя доступ к случайным ключам за последние две недели. Те пользователи, с которыми заболевший встречался и общался в течение последних 14 дней, получат уведомление с датой контакта.Таким образом, чем больше людей будет пользоваться приложением, тем точнее можно определить риск заражения. Это также ускорит процесс сдачи тестов, и лечение будет начинаться раньше.