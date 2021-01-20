Иск прокуратуры о запрете культового японского аниме «Тетрадь смерти» в России удовлетворил Колпинский районный суд Санкт-Петербурга, пишет ТАСС.
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«Суд решил административное исковое заявление удовлетворить», – сказал судья Дмитрий Никулин на заседании.
Иски с требованием запретить «Тетрадь смерти» и ряд других мультфильмов в России были поданы в суд в декабре 2020-го. Отметим, что популярное аниме о школьнике, получившем доступ к таинственному орудию убийства в виде тетради, в России уже требовали запретить и ранее.
Фото: pixabay.com
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В России запретили популярное аниме
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