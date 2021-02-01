В России запретили мат в соцсетях

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Социальные сети теперь не должны допускать распространения публикаций, содержащих нецензурную брань. При появлении таких постов их необходимо удалить в течение суток.Законопроект был одобрен Госдумой в конце прошлого года, его текст опубликован в электронной базе данных.Законом запрещены и публикации, которые содержат данные о гостайне, оправдывают терроризм или призывают к нему, экстремистские материалы и материалы, пропагандирующие порнографию и насилие. К недопустимому контенту также относятся статьи об изготовлении и использовании наркотиков, о самоубийствах, о дистанционной продаже алкоголя.