С 1 февраля в России вступили в силу изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»: они обязывают социальные сети удалять нецензурные сообщения. Об этом пишет РБК.
Фото: pixabay.com
Социальные сети теперь не должны допускать распространения публикаций, содержащих нецензурную брань. При появлении таких постов их необходимо удалить в течение суток.
Законопроект был одобрен Госдумой в конце прошлого года, его текст опубликован в электронной базе данных.
Законом запрещены и публикации, которые содержат данные о гостайне, оправдывают терроризм или призывают к нему, экстремистские материалы и материалы, пропагандирующие порнографию и насилие. К недопустимому контенту также относятся статьи об изготовлении и использовании наркотиков, о самоубийствах, о дистанционной продаже алкоголя.
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В России запретили мат в соцсетях
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