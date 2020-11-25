В Пресненском районе Москвы курьер доставил заказ из ресторана на полчаса позже, за что заказчик обстрелял его из пневматического пистолета, передает Moslenta.ru.
Курьер не успевал вовремя доставить заказ, поэтому, когда время ожидания истекло, менеджер заведения позвонил заказчику и предложил поощрительные скидки. Житель столицы сообщил, что не заплатит курьеру за заказ, доставленный с большим опозданием.
Глава МВД России по Москве отметил, что доставщик еды встретился с агрессивно настроенным мужчиной в подъезде жилого дома в центре столицы. Заказчик выстрелил в курьера из пистолета со словами: "Почему опаздываешь?" Затем он забрал заказ и вернулся домой, так и не оставив деньги за еду.
Менеджер ресторана связался с курьером и заставил подняться наверх, чтобы забрать 1400 рублей. Однако агрессивный москвич так и не отдал необходимую сумму.
В данный момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.
Фото: pixabay.com
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В России заказчик обстрелял из пневматики курьера, который опоздал на полчаса
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