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  2. В России зафиксирован суточный максимум по летальным случаям из-за COVID-19 с начала пандемии

В России зафиксирован суточный максимум по летальным случаям из-за COVID-19 с начала пандемии

В России из-за коронавируса нового типа за сутки скончались 815 человек. Это максимум с начала пандемии, пишет ТАСС.


В федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией отметили, что в стране второй день подряд регистрируется более 800 летальных исходов, в четверг сообщалось о 808 умерших. Всего с начала пандемии COVID-19 в России умерли 168 864 заболевших. Условная летальность заболевания увеличилась до 2,58 процента.

Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в России выросло за сутки на 22 277 – до 6 557 068. 
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Фото: РЕЙТЕР
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