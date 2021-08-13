В России зафиксирован суточный максимум по летальным случаям из-за COVID-19 с начала пандемии

В федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией отметили, что в стране второй день подряд регистрируется более 800 летальных исходов, в четверг сообщалось о 808 умерших. Всего с начала пандемии COVID-19 в России умерли 168 864 заболевших. Условная летальность заболевания увеличилась до 2,58 процента.Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в России выросло за сутки на 22 277 – до 6 557 068.