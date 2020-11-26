За день число инфицированных выросло на 25 487 тысяч, пишет ТАСС.
Прирост количества заболевших увеличился на 0,1%.
Кроме того, в России также выявили рекордное количество летальных исходов за сутки: от COVID-19 скончались 524 человека.
Всего в стране-соседке насчитывается 2 187 990 случаев инфицирования коронавирусом с начала пандемии. 1 685 492 человека выздоровели, 38 062 – умерли.
Фото: ТАСС
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В России зафиксирован новый максимум случаев COVID-19 за сутки
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