От новой инфекции в стране за сутки скончались 589 человек. Такой показатель наблюдается впервые, пишет РИА Новости.
Отмечается, что с начала пандемии в России количество летальных исходов из-за COVID-19 превысило 41 тысячу.
За день в стране выявили 25 345 новых случаев заражения коронавирусом. Количество инфицированных с начала пандемии, таким образом, выросло до 2 347 401 человека. Темп прироста составляет 1,1%. Вылечились за день 26 882 пациента, 1 830 349 – за все время.
Фото: РИА Новости
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В России зафиксировали рекордную смертность от коронавируса за день
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