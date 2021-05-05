Точная цифра – 7975. Всего же с начала пандемии в России выявили 4 847 489 случаев инфицирования коронавирусом, пишет ТАСС.
Выздоровевших пациентов с ранее диагностированным COVID-19 в России за сутки зарегистрировали немного меньше, чем новых случаев заражения вирусом: 7506 против 7975. Всего выздоровели 4 464 550 человек. Доля выписанных пациентов находится на уровне выше 92% от общего числа заболевших.
Что касается летальных исходов, их за 24 часа насчитывается 360. С начала пандемии от коронавируса в России умерли 111 895 человек.
Фото: ТАСС
Опубликовано:
618
В России зафиксировали почти восемь тысяч новых случаев заражения COVID-19 за сутки
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter