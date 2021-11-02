В России зафиксировали новый максимум смертей от коронавируса

За минувшие сутки в России зарегистрировано 1178 летальных исходов. Это новый максимум за все время пандемии. Такие данные размещены в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
"Зафиксировано 1178 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 30 905 человек", – говорится в сообщении.
Также за последние сутки в стране диагноз COVID-19 подтвердили у 39 008 пациентов. Из них 8% не имели клинических проявлений болезни.
За все время в России положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили 8 593 200 человек. За весь период зафиксировано 240 871 летальный исход, вылечились 7 412 631 человек.