В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 за сутки

За сутки в России от последствий коронавируса скончались 1247 человек – это максимум за весь период пандемии, пишет ТАСС.
За минувшие сутки в стране-соседке зарегистрировали 36 626 случаев заражения COVID-19. За весь период распространения коронавирусной инфекции на территории страны заболевание подтвердилось у 9 182 538 человек. Скончались за все время 259 084 пациента, выздоровели 7 882 836.
Есть и хорошая новость: за сутки в РФ от коронавируса вылечились 36 388 пациентов, это тоже новый максимум с начала пандемии.
Фото: ТАСС