В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусом за сутки

Число заразившихся COVID-19 составило 21 798 человек, пишет ТАСС со ссылкой на данные федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
Всего, согласно информации штаба, на территории нашей соседки уже выявили 1 796 132 случая заражения коронавирусом. Причем уже четвертый день подряд их количество увеличивается более чем на 20 тысяч, в относительном выражении прирост составляет около 1,2%.
За весь период распространения инфекции в России от нее умерли 30 793 человека, выздоровел 1 335 141 россиянин. Как уточнили в штабе, доля уже вылечившихся пациентов сократилась с 74,6% до 74,3%.
Фото: ТАСС
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