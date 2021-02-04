За последние сутки в РФ диагностировали 16 714 новых случаев COVID-19. Общее число заражений с начала пандемии достигло 3 917 918, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
Отмечается, что полностью от COVID-19 излечились 24 546 человек, скончались – 521.
Больше всего заболевших выявлено в столице России (2095), Санкт-Петербурге (1571) и Московской области (831). Меньше всего – в Еврейской автономной области (8), Чукотском (6) и Ненецком (3) автономных округах.
Фото: БЕЛТА
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В России зафиксировали 16 714 новых случаев коронавируса
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