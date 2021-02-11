Число случаев COVID-19 за минувшие сутки в России выросло на 15 038. Всего с начала пандемии в стране инфекцией заразились 4 027 748 человек, пишет ТАСС.
Что касается количества выздоровевших, их за последние сутки насчитали 21 961. Летальных исходов за этот же период зафиксировано 553.
За все время распространения коронавирусной инфекции на территории России вылечились от нее 3 538 422 пациента, а скончались – 78 687.
Фото: ТАСС
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В России зафиксировали 15 038 случаев заражения коронавирусом за сутки
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