В России зафиксировали 1123 летальных исхода от коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России умерли 1123 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Такие данные опубликованы в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
– Зафиксировано 1123 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 29 151 человек, – уточняется в сообщении.
Кроме того, за последние 24 часа 36 582 человека в 85 регионах получили положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Из них 8,3% не имели клинических проявлений болезни.
Всего в России выявлен 8 352 601 случай коронавируса. За все время зарегистрировано 233 898 летальных исходов, вылечились 7 242 735 человек.