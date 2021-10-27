В России зафиксировали 1123 летальных исхода от коронавируса за сутки

– уточняется в сообщении.Кроме того, за последние 24 часа 36 582 человека в 85 регионах получили положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Из них 8,3% не имели клинических проявлений болезни.Всего в России выявлен 8 352 601 случай коронавируса. За все время зарегистрировано 233 898 летальных исходов, вылечились 7 242 735 человек.