В России за сутки зарегистрировали 1189 смертей от COVID-19. Это новый максимум

За прошедшие сутки в России зарегистрировали максимальное количество смертей от коронавирусной инфекции с начала пандемии – 1189 случаев. Такие данные опубликованы в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
"За последние сутки подтверждено 1189 смертей. За весь период в России умерли 242 060 человек", – уточняется в сообщении.
Кроме того, за минувшие сутки в стране 40 443 пациента получили положительный результат теста на коронавирус. Из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни. За все время в России диагноз COVID-19 подтвердили 8 633 643 раза.