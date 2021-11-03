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  2. В России за сутки зарегистрировали 1189 смертей от COVID-19. Это новый максимум

В России за сутки зарегистрировали 1189 смертей от COVID-19. Это новый максимум

За прошедшие сутки в России зарегистрировали максимальное количество смертей от коронавирусной инфекции с начала пандемии  1189 случаев. Такие данные опубликованы в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с COVID-19.


"За последние сутки подтверждено 1189 смертей. За весь период в России умерли 242 060 человек", – уточняется в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки в стране 40 443 пациента получили положительный результат теста на коронавирус. Из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни. За все время в России диагноз COVID-19 подтвердили 8 633 643 раза.
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Фото: РЕЙТЕР
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