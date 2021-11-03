В России за сутки зарегистрировали 1189 смертей от COVID-19. Это новый максимум

– уточняется в сообщении.Кроме того, за минувшие сутки в стране 40 443 пациента получили положительный результат теста на коронавирус. Из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни. За все время в России диагноз COVID-19 подтвердили 8 633 643 раза.