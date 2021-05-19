Число новых случаев COVID-19 в России возросло за сутки на 7920, это минимальный показатель с 6 мая, передает ТАСС.
Всего в стране зафиксировано 4 965 676 заболевших.
За минувшие сутки в России число вылечившихся от коронавируса увеличилось на 9561 до 4 581 787 человек.
Что касается летальных исходов, их за сутки зарегистрировали 390. С начала эпидемии от инфекции умерли 116 965 человек.
Фото: ТАСС
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В России за сутки зафиксировали минимальное число случаев заражения коронавирусом с 6 мая
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