За минувшие сутки в России зарегистрировали 13 433 случая коронавируса. Всего с начала пандемии в стране COVID-19 заразились 4 139 031 человек, передает ТАСС.
Что касается выздоровевших, за последние сутки их в России насчитывается 18 637. Число летальных случаев за сутки – 470. С начала распространения коронавирусной инфекции на территории страны выздоровели 3 679 949 пациентов с диагнозом COVID-19, умерли 82 396.
Фото: ТАСС
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В России за сутки зафиксировали 13 433 случая COVID-19
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