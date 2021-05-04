За минувшие сутки в России зафиксировали 7770 новых случаев COVID-19 – это минимум с 26 сентября 2020 года, уточняет ТАСС.
С начала распространения коронавирусной инфекции на территории России выявили 4 839 514 заболевших.
Что касается летальных исходов, за сутки скончались 337 пациентов с диагностированным COVID-19. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 111 535 человек. При этом число умерших из-за коронавируса в Москве увеличилось за сутки на 61 – это максимум с 13 февраля.
Число вылечившихся после заражения COVID-19 в России за сутки возросло на 6755, до 4 457 044.
Фото: ТАСС
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В России за сутки выявили минимальное с сентября число новых случаев заражения коронавирусом
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