В России за сутки выявили минимальное с 28 сентября число новых случаев заражения COVID-19

За прошение сутки в России положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили 21 922 пациента. Это минимальное с 28 сентября число новых случаев заражения COVID-19. Такие данные приведены в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
"За последние сутки в России выявлено 21 922 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 6,8% не имели клинических проявлений болезни", – уточняется в сообщении.
За все время в стране число подтвержденных диагнозов COVID-19 достигло 10 437 152.
Кроме того, за минувшие сутки в России от коронавируса умерли 935 пациентов. Общее число летальных исходов из-за нового заболевания составило 306 090.
За последние 24 часа вылечился 43 961 человек, за все время – 9 337 447 пациентов.