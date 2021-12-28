В России за сутки выявили минимальное с 28 сентября число новых случаев заражения COVID-19

– уточняется в сообщении.За все время в стране число подтвержденных диагнозов COVID-19 достигло 10 437 152.Кроме того, за минувшие сутки в России от коронавируса умерли 935 пациентов. Общее число летальных исходов из-за нового заболевания составило 306 090.За последние 24 часа вылечился 43 961 человек, за все время – 9 337 447 пациентов.