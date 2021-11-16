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  2. В России за сутки выявили минимальное с 27 октября число новых случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявили минимальное с 27 октября число новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки положительный результат теста на коронавирусную инфекцию в России получили 36 818 пациентов. Такие данные размещены в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с COVID-19.


В относительном выражении прирост количества заразившихся коронавирусом составил 0,4%.

Число выздоровевших после COVID-19 россиян увеличилось за сутки на 34 161 – до 7 846 448. Доля выписанных пациентов сложилась на уровне 85,8% от общего количества заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавирусной инфекции в стране увеличилось за сутки на 1240 против 1211 днем ранее – до 257 837. Условная летальность осталась на уровне 2,82%.
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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