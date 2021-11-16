В России за сутки выявили минимальное с 27 октября число новых случаев заражения COVID-19

В относительном выражении прирост количества заразившихся коронавирусом составил 0,4%.Число выздоровевших после COVID-19 россиян увеличилось за сутки на 34 161 – до 7 846 448. Доля выписанных пациентов сложилась на уровне 85,8% от общего количества заразившихся.Число летальных исходов из-за коронавирусной инфекции в стране увеличилось за сутки на 1240 против 1211 днем ранее – до 257 837. Условная летальность осталась на уровне 2,82%.