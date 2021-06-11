В России за сутки выявили максимум с 22 февраля заразившихся коронавирусом

Согласно информации оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, всего за прошедшие сутки в стране выявили 12 505 человек с коронавирусом, почти 18 процентов из них переносят заболевание бессимптомно. Днем ранее в России зарегистрировали новых 11 699 случаев.Темп прироста сложился на уровне 0,24 процента. Инфекция унесла жизни 396 пациентов, выписались после лечения 10 188.Всего с начала пандемии в стране заболели коронавирусной инфекцией 5 180 454 человека, из них 125 674 умерли, 4 782 183 вылечились.