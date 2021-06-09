В России за сутки выявили максимальное с 7 марта число случаев заражения COVID-19

Ранее в стране было зафиксировано наибольшее количество новых случаев заболевания CОVID-19 с 14 марта. По данным статистики, 7 марта в России было зарегистрировано 10 595 новых случаев болезни.– уточняется в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.Отмечается, что за все время в РФ зарегистрировано 5 156 250 случаев новой коронавирусной инфекции. Темп прироста сложился на уровне 0,20%.