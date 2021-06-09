За прошедшие сутки количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в России выросло на 10 407 человек. Новый показатель стал максимальным с 7 марта, информирует РИА Новости.
Ранее в стране было зафиксировано наибольшее количество новых случаев заболевания CОVID-19 с 14 марта. По данным статистики, 7 марта в России было зарегистрировано 10 595 новых случаев болезни.
– За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 10 407 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1682 (16,2%) без клинических проявлений, – уточняется в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
Отмечается, что за все время в РФ зарегистрировано 5 156 250 случаев новой коронавирусной инфекции. Темп прироста сложился на уровне 0,20%.
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В России за сутки выявили максимальное с 7 марта число случаев заражения COVID-19
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