Точная цифра – 24 217. Общее число заразившихся с начала пандемии, таким образом, достигло 3 308 601, пишет ТАСС.
Сутками ранее в России зафиксировали 24 246 инфицированных. В относительном выражении рост числа заболевших уже третий день не превышает 0,7%. Сейчас в стране продолжают лечение 562 927 человек.
Количество смертей из-за новой инфекции в России за последние сутки выросло на 445 против 518 днем ранее. Всего от инфекции умер 59 951 пациент. Условная летальность заболевания осталась на уровне 1,81%.
Что касается числа выписавшихся пациентов, их число за сутки возросло на 23 055 – до 2 685 723.
Фото: ТАСС
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В России за сутки выявили более 24 тысяч случаев COVID-19
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