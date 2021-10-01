В России за сутки выявили более 24,5 тыс. случаев коронавируса

Точная цифра – 24 522. Это максимум с 19 июля. С начала распространения COVID-19 на территории страны коронавирусом заразились 7 535 548 человек, пишет ТАСС.
Больше всего заболевших коронавирусом за сутки выявлено в Москве – 3993 случая.
Число вылечившихся после COVID-19 россиян за сутки увеличилось на 19 955 – до 6 692 722. Сообщается, что доля выписанных пациентов составляет примерно 88,8% от общего числа заразившихся.
Что касается летальных исходов из-за коронавируса, их в России за минувшие сутки насчитывается 887. В стране четвертый день подряд обновляется максимум по числу умерших из-за COVID-19. Всего с начала пандемии в России скончались 208 142 инфицированных.
Фото: ТАСС