В России за сутки выявили более 19,7 тыс. новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки положительный результат теста на коронавирусную инфекцию в России получили 19 706 человек. Новые данные опубликованы в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
– За последние сутки в России выявлено 19 706 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,4% не имели клинических проявлений болезни, – уточняется в сообщении.
За все время диагноз COVID-19 в стане поставили 7 333 557 пациентам. Темп прироста сложился на уровне 0,27%.
Кроме того, за последние 24 часа инфекция унесла жизни 817 человек. За весь период распространения коронавируса зарегистрировано 200 625 летальных исходов среди пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.