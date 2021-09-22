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  2. В России за сутки выявили более 19,7 тыс. новых случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявили более 19,7 тыс. новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки положительный результат теста на коронавирусную инфекцию в России получили 19 706 человек. Новые данные опубликованы в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с COVID-19.


– За последние сутки в России выявлено 19 706 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,4% не имели клинических проявлений болезни, –  уточняется в сообщении.

За все время диагноз COVID-19 в стане поставили 7 333 557 пациентам. Темп прироста сложился на уровне 0,27%.

Кроме того, за последние 24 часа инфекция унесла жизни 817 человек. За весь период распространения коронавируса зарегистрировано 200 625 летальных исходов среди пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
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Фото: РЕЙТЕР
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