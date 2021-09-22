В России за сутки выявили более 19,7 тыс. новых случаев заражения COVID-19

– уточняется в сообщении.За все время диагноз COVID-19 в стане поставили 7 333 557 пациентам. Темп прироста сложился на уровне 0,27%.Кроме того, за последние 24 часа инфекция унесла жизни 817 человек. За весь период распространения коронавируса зарегистрировано 200 625 летальных исходов среди пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.