В России за сутки выявили 38 420 случаев заражения COVID-19

Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России возросло за сутки на 38 420 – до 9 109 094. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,42%.
За последние 24 часа выписаны 27 972 человека, общее число составило 7 812 557. Доля выписанных, по данным штаба, составляет 85,8% от общего числа заразившихся.
Число смертей из-за COVID-19 в России стало больше за сутки на 1211 против 1219 днем ранее, до 256 597. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,82%.