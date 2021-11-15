В России за сутки выявили 38 420 случаев заражения COVID-19

В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,42%.За последние 24 часа выписаны 27 972 человека, общее число составило 7 812 557. Доля выписанных, по данным штаба, составляет 85,8% от общего числа заразившихся.Число смертей из-за COVID-19 в России стало больше за сутки на 1211 против 1219 днем ранее, до 256 597. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,82%.