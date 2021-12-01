В России за сутки выявили 32 837 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки диагноз COVID-19 в России подтвердили у 32 837 пациентов. Такие данные приведены в Тelegram-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в России выявлено 32 837 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни", – уточняется в сообщении.
Кроме того, за прошедшие сутки в стране умерли 1226 человек, которые ранее получили положительный результат теста на коронавирус. За сутки в России полностью вылечились 35 679 пациентов.
За все время диагноз COVID-19 в стране подтвердили у 9 669 718 человек. Общее число летальных исходов от коронавируса составило 276 419.