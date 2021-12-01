В России за сутки выявили 32 837 новых случаев заражения COVID-19

уточняется в сообщении.Кроме того, за прошедшие сутки в стране умерли 1226 человек, которые ранее получили положительный результат теста на коронавирус. За сутки в России полностью вылечились 35 679 пациентов.За все время диагноз COVID-19 в стране подтвердили у 9 669 718 человек. Общее число летальных исходов от коронавируса составило 276 419.