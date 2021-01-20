Количество зафиксированных случаев коронавируса в России за сутки увеличилось на 21 152 – до 3 633 952. Об этом сообщает РИА Новости.
– За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 21 152 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2452 (11,6%) без клинических проявлений, – говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в РФ выявили 3 633 952 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,59%.
Фото: БЕЛТА
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В России за сутки выявили 21 152 случая заболевания коронавирусом
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