За минувшие сутки число заразившихся COVID-19 в России выросло на 19 238. Общее количество инфицированных достигло 3 813 048, пишет ТАСС.
Что касается числа случаев выздоровления, их за сутки в России зафиксировали 26 204. Всего за время пандемии в стране от коронавируса вылечились 3 255 462 человека.
Умерли от новой инфекции за сутки 534 человека. Всего за период распространения коронавируса на территории России от него скончались 72 185 пациентов. Условная летальность заболевания осталась на уровне 1,89%.
Фото: ТАСС
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В России за сутки выявили 19 238 случаев заражения коронавирусом
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