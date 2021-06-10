Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в России за сутки увеличилось на 11 699, это рекордный показатель с 24 февраля. Всего с начала пандемии в РФ было выявлено 5 167 949 заболевших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заразившихся составляет 0,23%.
Самые слабые темпы прироста за сутки наблюдаются в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Тыва, Карачаево-Черкесской Республике, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Северная Осетия-Алания (по 0,05%), в Республике Адыгея, Чеченской Республике (по 0,06%), в Магаданской области и Камчатском крае (по 0,07%).
В частности, за сутки было выявлено 859 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 801 – в Московской области, 172 – в Нижегородской области, 156 – в Ростовской области, 149 – в Воронежской области.
Сейчас в России продолжают лечение 270 676 человек. Число летальных исходов из-за коронавируса в государстве возросло за сутки на 383 против 399 днем ранее, до 125 278.
Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) сохранилась на уровне 2,42%, следует из данных штаба.
Так, за сутки было зарегистрировано 43 летальных случая в Санкт-Петербурге, 20 – в Нижегородской области, по 13 – в Воронежской, Ульяновской и Свердловской областях.
Число вылечившихся россиян возросло за сутки на 10 096, до 4 771 995.
Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 92,3% от общего числа заразившихся. Таким образом, за сутки были выписаны 1386 пациентов в Санкт-Петербурге, 810 – в Московской области, 292 – в Ростовской области, 237 – в Республике Саха (Якутия), 156 – в Республике Бурятия.
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В России за сутки выявили 11 699 заразившихся коронавирусом - максимум с февраля
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