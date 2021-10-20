В России за сутки умерли 1028 пациентов с коронавирусом. Это максимум за пандемию

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,8%.За сутки было зарегистрировано 62 летальных случая в Санкт-Петербурге, 40 – в Нижегородской области, 39 – в Краснодарском крае, 38 – в Свердловской области, 37 – в Башкирии.За сутки коронавирусом заразились 34 073 жителя, теперь общее число заболевших в России составляет 8 094 825. В относительном выражении прирост составил 0,42%.В частности, за сутки выявили 3274 случая в Санкт-Петербурге, 2590 – в Московской области, 930 – в Самарской области, 728 – в Нижегородской области, 698 – в Воронежской области.Как сообщили в штабе, количество активных случаев, то есть пациентов, которые сейчас получают лечение, увеличилось до 802 760.Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 25 231, до 7 065 712.Доля выписанных пациентов, по актуальной информации штаба, составляет примерно 87,3% от общего числа заразившихся.В частности, за сутки выписали 3083 пациента в Санкт-Петербурге, 1782 – в Московской области, 814 – в Республике Крым, 648 – в Башкирии, 608 – в Республике Саха (Якутия).Число заразившихся коронавирусом в Москве возросло за день на 5847 против 5700 днем ранее, до 1 737 784. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,34%. Число смертей за сутки возросло на 76 против 73 днем ранее. Всего в столице умерли 30 381 человек (1,75% всех заразившихся). Количество выздоровевших за сутки стало больше на 4157, до 1 544 301. Сейчас в Москве, как уточнили в штабе, продолжают лечение 163 102 человека.