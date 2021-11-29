В России за сутки от коронавируса умерли 1209 человек

Общее число летальных исходов от COVID-19 в стране составило 273 964.Кроме того, за последние сутки в России положительный результат теста на коронавирус получили 33 860 пациентов.– уточняется в сообщении.За все время в стране зафиксировано 9 604 233 случая заболевания коронавирусной инфекцией.