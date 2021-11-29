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  2. В России за сутки от коронавируса умерли 1209 человек

В России за сутки от коронавируса умерли 1209 человек

За минувшие сутки в России умерли 1209 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Такие данные приведены в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.


Общее число летальных исходов от COVID-19 в стране составило 273 964.

Кроме того, за последние сутки в России положительный результат теста на коронавирус получили 33 860 пациентов.

"Из них 7,6% не имели клинических проявлений болезни. За сутки в России полностью выздоровели 27 700 человек", – уточняется в сообщении.

За все время в стране зафиксировано 9 604 233 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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