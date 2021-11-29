В России за сутки от коронавируса умерли 1209 человек

За минувшие сутки в России умерли 1209 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Такие данные приведены в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Общее число летальных исходов от COVID-19 в стране составило 273 964.
Кроме того, за последние сутки в России положительный результат теста на коронавирус получили 33 860 пациентов.
"Из них 7,6% не имели клинических проявлений болезни. За сутки в России полностью выздоровели 27 700 человек", – уточняется в сообщении.
За все время в стране зафиксировано 9 604 233 случая заболевания коронавирусной инфекцией.