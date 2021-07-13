За сутки в Российской Федерации было зарегистрировано 24 702 новых случая COVID-19. Теперь общее число приблизилось к 5 833 175. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,43%.
Число вылечившихся теперь составило 5 236 214 – за сутки их стало больше на 19 566.
Как сообщает штаб, доля выписанных пациентов – 89,8% от общего числа заразившихся.
Фото из архива БЕЛТА
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В России за сутки 24 702 человека заразились коронавирусом
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