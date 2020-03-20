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  2. В России за четверть миллиона долларов продают 60-летний Mercedes-Benz

В России за четверть миллиона долларов продают 60-летний Mercedes-Benz

В России выставили на продажу родстер Mercedes-Benz 190 SL 1960 года выпуска.

Автомобиль находится в Новосибирске. Это один из немногих по-настоящему профессионально отреставрированных 190-х в России, говорится в объявлении на сайте auto.ru.

Машина привезена из Германии летом 2017 года. Она имеет оригинальный двигатель. Кроме того, у автомобиля редкое сочетание черного кузова и салона зеленого цвета.



В комплекте с машиной покупатель получит также съемный жесткий верх.


Продавец отмечает, что хотя в целом эта модель не является очень редкой (с 1955 по 1963 год был выпущен 25 881 экземпляр), но найти по-настоящему аутентичный, хорошо восстановленный экземпляр достаточно сложно.



Продавец просит за этот экземпляр 20 млн российских рублей (около 255 тыс. долларов по текущему курсу).

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