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  2. В России выявлено менее 30 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки

В России выявлено менее 30 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в России диагноз COVID-19 подтвердили у 29 558 пациентов. Такие данные приведены в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.


"За последние сутки в России выявлено 29 558 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,9% не имели клинических проявлений болезни", – говорится в сообщении.

За все время в стране зафиксировано 10 046 454 случая заболевания COVID-19.

Кроме того, за последние 24 часа в России коронавирус унес жизни 1121 человека. Общее число летальных исходов от COVID-19 составило 290 604.

За сутки в стране  28 561 человек вылечился. За все время выздоровели 8 769 916 пациентов.
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Фото: РЕЙТЕР
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