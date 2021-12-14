В России выявлено менее 29 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в России диагноз COVID-19 подтвердили у 28 343 пациентов. Такие данные приведены в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
"За последние сутки в России выявлено 28 343 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 6,6% не имели клинических проявлений болезни", – уточняется в сообщении.
Общее число заражений коронавирусом в России составило 10 074 797.
Кроме того, за последние 24 часа в стране умерли 1145 человек, которые ранее получили положительный результат теста на COVID-19. За все время инфекция унесла жизни 291 749 россиян.
За прошедшие сутки в РФ полностью вылечились 34 084 человека, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, а за все время – 8 804 000.