В России выявлено менее 29 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки

– уточняется в сообщении.Общее число заражений коронавирусом в России составило 10 074 797.Кроме того, за последние 24 часа в стране умерли 1145 человек, которые ранее получили положительный результат теста на COVID-19. За все время инфекция унесла жизни 291 749 россиян.За прошедшие сутки в РФ полностью вылечились 34 084 человека, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, а за все время – 8 804 000.