В России выявлено 33 389 случаев заболевания коронавирусом за сутки

За минувшие сутки положительный результат теста на коронавирусную инфекцию в России получили 33 389 человек. Такие данные приведены в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
"За последние сутки в России выявлено 33 389 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,3% не имели клинических проявлений болезни", – уточняется в сообщении.
Кроме того, за последние 24 часа в стране умерли 1221 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. Общее число летальных исходов от коронавируса в России составило 277 640.
Всего в стране выявлено 9 703 107 случаев коронавируса, вылечились 8 400 117 человек.