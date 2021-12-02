В России выявлено 33 389 случаев заболевания коронавирусом за сутки

уточняется в сообщении.Кроме того, за последние 24 часа в стране умерли 1221 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. Общее число летальных исходов от коронавируса в России составило 277 640.Всего в стране выявлено 9 703 107 случаев коронавируса, вылечились 8 400 117 человек.