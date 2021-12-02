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  2. В России выявлено 33 389 случаев заболевания коронавирусом за сутки

В России выявлено 33 389 случаев заболевания коронавирусом за сутки

За минувшие сутки положительный результат теста на коронавирусную инфекцию в России получили 33 389 человек. Такие данные приведены в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с COVID-19.


"За последние сутки в России выявлено 33 389 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,3% не имели клинических проявлений болезни", – уточняется в сообщении.

Кроме того, за последние 24 часа в стране умерли 1221 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. Общее число летальных исходов от коронавируса в России составило 277 640.

Всего в стране выявлено 9 703 107 случаев коронавируса, вылечились 8 400 117 человек.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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