В России выявлено 29 929 случаев заражения коронавирусом

говорится в сообщении.Кроме того, за прошедшие сутки в стране инфекция унесла жизни 1 132 пациентов. Полностью вылечился 31 391 человек.За все время в России положительный результат теста на коронавирус получили 10 016 896 человек. Общее число летальных исходов от COVID-19 составило 289 483.