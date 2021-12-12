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  2. В России выявлено 29 929 случаев заражения коронавирусом

В России выявлено 29 929 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки диагноз COVID-19 в России подтвердили у 29 929 пациентов. Такие данные приведены в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.


- За последние сутки в России выявлено 29 929 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,7% не имели клинических проявлений болезни, - говорится в сообщении.

Кроме того, за прошедшие сутки в стране инфекция унесла жизни 1 132 пациентов. Полностью вылечился 31 391 человек.

За все время в России положительный результат теста на коронавирус получили 10 016 896 человек. Общее число летальных исходов от COVID-19 составило 289 483.
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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