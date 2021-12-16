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  2. В России выявлено 28 486 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

В России выявлено 28 486 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в России положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили 28 486 человек. Такие данные приведены в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с COVID-19.


"За последние сутки в России выявлено 28 486 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,3% не имели клинических проявлений болезни", – уточняется в сообщении.

При этом за все время в стране выявлено 10 131 646 случаев заражения коронавирусом.

За последние 24 часа COVID-19 в России унес жизни 1133 пациентов. Общее число летальных исходов составило 294 024.

За прошедшие сутки в стране полностью вылечились 37 155 человек, а за все время – 8 876 788.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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