В России выявлено 28 486 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

– уточняется в сообщении.При этом за все время в стране выявлено 10 131 646 случаев заражения коронавирусом.За последние 24 часа COVID-19 в России унес жизни 1133 пациентов. Общее число летальных исходов составило 294 024.За прошедшие сутки в стране полностью вылечились 37 155 человек, а за все время – 8 876 788.