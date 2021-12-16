В России выявлено 28 486 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в России положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили 28 486 человек. Такие данные приведены в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
"За последние сутки в России выявлено 28 486 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,3% не имели клинических проявлений болезни", – уточняется в сообщении.
При этом за все время в стране выявлено 10 131 646 случаев заражения коронавирусом.
За последние 24 часа COVID-19 в России унес жизни 1133 пациентов. Общее число летальных исходов составило 294 024.
За прошедшие сутки в стране полностью вылечились 37 155 человек, а за все время – 8 876 788.