За сутки число зафиксированных в России случаев заражения коронавирусом составило 21 734. Это минимум с 18 ноября, пишет ТАСС.
Как уточнили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, в относительном выражении прирост составил 0,6%. Всего с начала пандемии коронавируса в России заразились 3 612 800 человек.
Что касается количества летальных исходов из-за новой инфекции, за сутки в России скончались 586 человек (днем ранее – 471). В общей сложности от COVID-19 в стране умерли 66 623 пациента.
О хороших новостях: число выздоровевших после коронавируса пациентов в России увеличилось за сутки на 23 262. Всего вылечились 3 002 026 человек.
Фото: ТАСС
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В России выявили минимальное с ноября количество случаев COVID-19 за сутки
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