В России выявили минимальное с июня число новых случаев заражения COVID-19

Сутками ранее диагноз COVID-19 поставили 18 325 пациентам. Темп прироста сложился на уровне 0,26 процента.За последние 24 часа инфекция унесла жизни 795 человек. Вылечились 18 624 пациента.За все время положительный результат теста на коронавирус получили 6 918 965 человек. Умерли 183 224 пациента, которым ранее поставили диагноз COVID-19.