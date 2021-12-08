В России выявили минимальное с 13 октября число заразившихся коронавирусом за сутки

– говорится в сообщении.За все время в РФ положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили 9 895 597 пациентов.Кроме того, коронавирус в стране за последние сутки унес жизни 1179 человек. Общее число летальных исходов от COVID-19 составило 284 823.