В России выявили минимальное с 13 октября число заразившихся коронавирусом за сутки

За минувшие сутки диагноз COVID-19 в России подтвердили у 30 752 пациентов. Новый показатель стал минимальным с 13 октября 2021 года. Актуальные данные приведены в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
– За последние сутки в России выявлено 30 752 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни, – говорится в сообщении.
За все время в РФ положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили 9 895 597 пациентов.
Кроме того, коронавирус в стране за последние сутки унес жизни 1179 человек. Общее число летальных исходов от COVID-19 составило 284 823.