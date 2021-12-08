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  2. В России выявили минимальное с 13 октября число заразившихся коронавирусом за сутки

В России выявили минимальное с 13 октября число заразившихся коронавирусом за сутки

За минувшие сутки диагноз COVID-19 в России подтвердили у 30 752 пациентов. Новый показатель стал минимальным с 13 октября 2021 года. Актуальные данные приведены в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.


– За последние сутки в России выявлено 30 752 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни, – говорится в сообщении.

За все время в РФ положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили  9 895 597 пациентов.

Кроме того, коронавирус в стране за последние сутки унес жизни 1179 человек. Общее число летальных исходов от COVID-19 составило 284 823.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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