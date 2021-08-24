В России выявили менее 19 тысяч случаев заражения коронавирусом

Отмечается, что 23 июня нынешнего года в стране было выявлено 17 594 случая инфицирования.уточняется в сообщении.За весь период распространения коронавируса в России 6 785 374 получили положительный результат теста на COVID-19. Инфекция унесла жизни за последние 24 часа 794 пациентов, а за все время - 177 614.Темп прироста сложился на уровне 0,28%.