В России выявили менее 19 тысяч случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки положительный результат теста на коронавирусную инфекцию впервые с 23 июня получили менее 19 тысяч (18 833) человек. Такая информация размещена в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
Отмечается, что 23 июня нынешнего года в стране было выявлено 17 594 случая инфицирования.
- За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 18 833 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 463 (7,8%) без клинических проявлений, - уточняется в сообщении.
За весь период распространения коронавируса в России 6 785 374 получили положительный результат теста на COVID-19. Инфекция унесла жизни за последние 24 часа 794 пациентов, а за все время - 177 614.
Темп прироста сложился на уровне 0,28%.