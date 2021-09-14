В России выявили менее 18 тысяч случаев заражения COVID-19

Днем ранее диагноз COVID-19 был поставлен 18 178 пациентам.Темп прироста сложился на уровне 0,25%. Вылечились за прошедшие 24 часа 15 907 человек, инфекция унесла жизни 781 пациента.За все время в стране положительный результат теста на коронавирус получили 7 176 085 человек. Умерли 194 249 пациентов, которым ранее поставили диагноз COVID-19. Выписались 6 418 033.