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  2. В России выявили менее 18 тысяч случаев заражения COVID-19

В России выявили менее 18 тысяч случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки положительный результат теста на коронавирусную инфекцию в России получили 17 837 человек. Новые данные опубликованы в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с заболеванием.


Днем ранее диагноз COVID-19 был поставлен 18 178 пациентам.

Темп прироста сложился на уровне 0,25%. Вылечились за прошедшие 24 часа 15 907 человек, инфекция унесла жизни 781 пациента.

За все время в стране положительный результат теста на коронавирус получили 7 176 085 человек. Умерли 194 249 пациентов, которым ранее поставили диагноз COVID-19. Выписались 6 418 033.
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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