В России выявили максимальное с середины марта число заразившихся коронавирусом за неделю

ТАСС собрал ключевую статистику заболеваемости коронавирусом за неделю.С 31 мая по 6 июня штаб сообщил о 62 995 заболевших против 61 937 за предыдущие семь дней (рост на 1,7%).В последний раз число заразившихся за неделю в стране было выше больше двух месяцев назад – с 15 по 21 марта.Всего, как сообщают в штабе, в России с начала пандемии заразились 5 126 437 человек, что составляет примерно 3,5% населения.Показатель заболеваемости увеличился почти до 6,2 случая в сутки на каждые 100 000 жителей. При этом коэффициент распространения коронавируса уменьшился: если в прошлое воскресенье он был 1,11, то в это – 0,99, причем отметка ниже единицы наблюдается уже четыре дня подряд.Число выздоровевших в разы меньше количества заболевших: штаб сообщил о 58 576 вылечившихся против 60 108 неделей ранее (снижение на 2,5%). Оно стало минимальным с начала мая.Доля россиян, которые уже поправились, как и неделей ранее, сохраняется на уровне 92,4%.Количество активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось на 1794 – до 266 204. Это максимум с 24 мая.Смертность из-за новой инфекции в стране, показатели которой росли на протяжении трех недель, немного снизилась: за последние семь дней штаб зарегистрировал 2625 летальных исходов, тогда как за предыдущие – 2680. Всего, по его данным, в России от COVID-19 умерли 123 787 человек.Таким образом, летальность новой инфекции с начала пандемии достигла 2,41%. В мире в целом она, напротив, снижает свои темпы и сейчас составляет около 2,08%.Отмечается, что данные штаба не отражают всю картину – в статистику входят те случаи, когда COVID-19 стал основной причиной смерти и это удалось быстро подтвердить.Так, с 1 по 30 апреля штаб сообщил о 11 278 умерших, тогда как Росстат заявил о 20 323 смертях в этом месяце, причем в 13 378 случаях в качестве главной причины летального исхода определен именно COVID-19 (еще в 2195 требуется дополнительное подтверждение).Главным очагом эпидемии остается Москва, где на этой неделе выявили 20 651 новый случай заражения (32,8% от всех в стране). Сейчас, по информации штаба, в столице болеют 101 192 человека, это рекордный показатель с 31 января.В Санкт-Петербурге и Подмосковье, которые наряду с Москвой входят в тройку регионов с наибольшим количеством заразившихся, ситуация в целом стабильна. В Петербурге выявили 5860 инфицированных, или на 0,4% меньше, чем за предыдущие семь дней, а в Московской области – 5 340 (рост на 2,2%).Заболеваемость продолжает расти на Дальнем Востоке, где на этой неделе подтвердили 2742 случая заражения – на 19,3% больше, чем на прошлой, а число заразившихся за семь дней стало максимальным с середины марта.На Северном Кавказе количество новых случаев на 7,3% превысило показатели предыдущей недели, в Сибири – на 3,3%, в Центральной России – на 1,5%. В остальных федеральных округах фиксируется либо незначительный рост (на 0,6% в Северо-Западном, на 0,3% в Уральском), либо снижение заболеваемости (на 2,9% в Южном, на 0,2% в Приволжском), свидетельствуют данные ТАСС.