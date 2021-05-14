Число новых случаев заражения COVID-19 в России за минувшие сутки составило 9462. Это максимальный показатель с 20 марта, уточняет ТАСС.
Всего с начала пандемии в стране коронавирусом заразился 4 922 901 человек.
Что касается количества вылечившихся от инфекции россиян, их за сутки насчитывается 9756, всего выздоровели 4 537 634 человека.
Число летальных исходов из-за COVID-19 в России за сутки увеличилось на 393 – до 115 116.
Фото: ТАСС
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В России выявили более 9400 новых случаев коронавируса за сутки
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