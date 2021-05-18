За минувшие 24 часа в России зарегистрировали 8183 случая заражения COVID-19. Всего с начала эпидемии в стране зафиксировано 4 957 756 инфицированных, уточняет ТАСС.
Сообщается, что за сутки выздоровели 8972 россиянина с коронавирусом, общее число вылечившихся пациентов составило 4 572 226. Доля выписанных превышает 92% от общего числа заразившихся.
Что касается летальных исходов, их за сутки зарегистрировано 364. Всего с начала эпидемии от инфекции в России умерли 116 575 человек.
Фото: ТАСС
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В России выявили более 8,1 тысячи новых случаев коронавируса за сутки
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