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В России выявили более 19 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили 19 454 человека. Общее число заболевших за все время достигло 6 766 541. Такая информация опубликована в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с COVID-19.


Отмечается, что показатель впервые с 23 июня составил менее 20 тысяч.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 19 454 человека в 84 регионах, в том числе выявлено активно без клинических проявлений 1603 (8,2%)", – уточняется в сообщении.

За период пандемии 6 766 541 человеку поставили диагноз COVID-19. Темп прироста на уровне 0,29%.

За последние 24 часа инфекция унесла жизни 776 пациентов. Всего зарегистрировано 176 820 летальных исходов среди тех, кто ранее получил положительный результат теста на коронавирус.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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