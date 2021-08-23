В России выявили более 19 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Отмечается, что показатель впервые с 23 июня составил менее 20 тысяч.– уточняется в сообщении.За период пандемии 6 766 541 человеку поставили диагноз COVID-19. Темп прироста на уровне 0,29%.За последние 24 часа инфекция унесла жизни 776 пациентов. Всего зарегистрировано 176 820 летальных исходов среди тех, кто ранее получил положительный результат теста на коронавирус.