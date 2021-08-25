В России выявили более 19 тысяч новых случаев заражения COVID-19

отмечается в сообщении.Уточняется, что за все время в стране диагноз COVID-19 был поставлен 6 804 910 пациентам. Темп прироста сложился на уровне 0,29%.Вместе с тем за последние 24 часа инфекция унесла жизни 809 человек. Всего сообщается о 178 423 летальных случаях от коронавируса в России.