В России выявили более 19 тысяч новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирусной инфекцией в России заразились 19 536 пациентов. За все время в стране положительный результат теста на COVID-19 получили 6 804 910 человек. Такая информация опубликована в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
- За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 19 536 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 416 (7,2%) без клинических проявлений, - отмечается в сообщении.
Уточняется, что за все время в стране диагноз COVID-19 был поставлен 6 804 910 пациентам. Темп прироста сложился на уровне 0,29%.
Вместе с тем за последние 24 часа инфекция унесла жизни 809 человек. Всего сообщается о 178 423 летальных случаях от коронавируса в России.